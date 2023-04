Nomine, confermati i rumors di Affari: Scaroni presidente di Enel, Cattaneo Ad

Enel, arriva il tandem Cattaneo-Scaroni

Clamoroso ma neanche troppo: a guidare Enel (almeno) per i prossimi tre anni saranno P aolo Scaroni come presidente e Flavio Cattaneo come amministratore delegato. L'indiscrezione raccolta da Affaritaliani.it, dunque, è stata confermata e il governo ha deciso di investire su una coppia di dirigenti esperti e "aggressivi". Scaroni è stato amministratore delegato di Enel dal 2002 al 2005 e di Eni dal 2005 al 2014. Flavio Cattaneo ha guidato Terna per tre mandati consecutivi, sempre dal 2005 al 2014, prima dell'avventura in Telecom e della vendita di Italo agli americani.

Lo stesso Cattaneo aveva cercato di smentire l'indiscrezione che Affari aveva dato per primo senza riuscirci e con poca convinzione. Facile pensare, a questo punto, che il manager milanese sia pronto a uscire da Italo e da Itabus. Giorgia Meloni ha quindi dovuto abdicare su Enel, dove fino all'ultimo aveva spinto per avere il suo pupillo Stefano Antonio Donnarumma. Quest'ultimo è il grande deluso della partita delle nomine. Entrato in "conclave" come Papa ne è uscito cardinale.