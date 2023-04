Nomine, Leonardo: caos ad ma Pontecorvo presidente. Bagarre nel governo

Nomine, caos nel governo

La battaglia delle nomine continua a infuriare. Dopo una riunione fiume andata avanti oltre mezzanotte, sembra che la linea Meloni di scegliere gli amministratori delegati e lasciare le briciole (pardon, le presidenze) agli alleati non sia ancora stata digerita da Lega e Forza Italia. Assodato che Claudio Descalzi resterà al timone di Eni per altri tre anni e che, a meno di sorprese dell’ultimo momento, Matteo Del Fante conserverà il suo ruolo in Poste, rimane da capire che cosa succederà con le altre tre partecipate.

In Enel dovrebbe proprio avercela fatta Stefano Antonio Donnarumma, nonostante pareri negativi di alcuni advisor inglesi che non hanno apprezzato il suo profilo poco internazionale. Al suo posto in Terna dovrebbe esserci Giuseppina Di Foggia, prima donna amministratrice delegata di una partecipata. Pesa il suo essere una manager capace, amica di Arianna Meloni e, appunto, l’essere donna come promesso dalla premier. Il terreno di scontro più significativo è in Leonardo.

La Meloni preme per Cingolani, mentre gli alleati di governo (e lo stesso Crosetto) chiedono Mariani. L’ex ministro ha una visione strategica più ampia ma non ha mai ricoperto un ruolo di questo tipo, e avrebbe bisogno di un direttore generale forte e operativo. Mariani è un esperto del settore difesa e ha una lunga carriera manageriale. Ma sembra svantaggiato.

Per la presidenza, invece, sembra che si sia raggiunto un accordo sul nome di Stefano Pontecorvo, come anticipato da Affaritaliani.It. 66 anni, diplomatico di lungo corso, già ambasciatore d’Italia in Pakistan, da giugno 2020 Senior Civilian Representative della Nato in Afghanistan su nomina del segretario generale Jens Stoltenberg.

Dal 2013 al 2015 ha lavorato in qualità di consigliere diplomatico del ministro della Difesa italiano, operando su questioni politico-militari della Nato, incluso l’Afghanistan. Tra i suoi precedenti incarichi figura quello di vice capo missione presso le ambasciate d’Italia a Londra e Mosca. Intorno al suo nome pare essersi trovato un accordo nella notte.

Ancora tutto da definire il ruolo di Paolo Scaroni che, a 77 anni, è stato sponsorizzato da Lega e Forza Italia. Ma il manager vicentino non sembra destinato ad approdare in Enel, perché Descalzi avrebbe posto il veto. Più facile che gli venga assegnata la presidenza di Poste. Le prossime ore saranno quelle decisive.