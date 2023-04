Da Nokia a Terna, ecco la prima ad donna. Giuseppina Di Foggia nella storia

Terna, Giuseppina Di Foggia, il profilo della manager scelta da Meloni

Il governo accelera sulle nomine, complice la partenza in serata del ministro dell'Economia Giorgetti per gli Usa, questa potrebbe rivelarsi la giornata decisiva per chiudere la partita per le cinque grandi aziende partecipate di Stato: Eni, Enel, Poste, Leonardo e Terna. La novità più significativa arriva proprio da quest'ultima, Meloni sarebbe intenzionata ad assegnare la poltrona di amministratore delegato per quella società ad una donna. La favorita sarebbe Giuseppina Di Foggia, 53enne, attuale ad di Nokia. Meloni la conosce molto bene - si legge sul Fatto Quotidiano - essendo la manager molto amica di sua sorella Arianna. Dopo la laurea magistrale in Ingegneria Elettronica all’Università di Roma "La Sapienza" e l’esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere, Di Foggia ha conseguito negli Stati Uniti il master in Professional Program Management presso lo Stevens Institute e ha frequentato corsi di specializzazione e di General management presso la SDA Bocconi di Milano e la Luiss Business School di Roma.

Dopo la responsabilità della Ricerca e Sviluppo in ambito radiomobile e rete intelligente in Nokia, assume il ruolo di Direttore Progetti per poi ricoprire nel corso degli anni altri ruoli direttivi in tutti i settori della azienda. Ha altresì avuto ruoli di responsabilità strategica per il Sud Est Europa prima e successivamente per l’Europa centro meridionale. Attualmente ricopre la posizione di Amministratore Delegato e Vice Presidente di Nokia Italia e Country Manager per Italia e Malta con la responsabilità di guidare lo sviluppo del business, le operazioni con i clienti e l’esecuzione della strategia in entrambi i Paesi. Ora la sfida più importante, il ruolo di ad in una delle cinque principali partecipate di Stato: per lei è pronta la poltronissima di Terna, prima donna nella storia d'Italia ad assumere un ruolo simile.