Salvini "devi morire". Minacciato di morte dopo la solidarietà a Israele

Decine di minacce di morte a Matteo Salvini, segretario della Lega, per la sua solidarietà al popolo israeliano.

MINACCE DI MORTE A SALVINI, C’È LA SOLIDARIETÀ DELLA COMUNITÀ EBRAICA MA NON DELLA POLITICA

Nel giorno delle perquisizioni in tutta Italia per scovare gli odiatori che sui social hanno insultato il Capo dello Stato Sergio Mattarella, scatta il linciaggio social contro Matteo Salvini. L’ex ministro dell’Interno è stato letteralmente preso d’assalto da minacce di morte (per lui e la famiglia) e volgarità di ogni tipo. Motivo: ha espresso solidarietà a Israele dopo il raid rivendicato da Hamas.Salvini ha pubblicato alcuni dei messaggi violenti sui propri profili social, meditando querela. Intanto, mentre dalla comunità ebraica arrivano manifestazioni di solidarietà (come quella della Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello), la Lega nota il silenzio della politica a partire dal centrosinistra e dai grillini.