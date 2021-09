Salvini: “Gli stadi riaprano con la piena capienza, limitazioni senza senso"

“Ho visto i prezzi dei biglietti di San Siro per le partite in Champions League, in particolare quelli del Milan. Io il secondo anello blu di San Siro l’ho frequentato per anni. Mi pare una follia che un padre con due figli possa spendere quasi 500 euro al secondo anello". (Per la partita Milan-Atletico Madrid la società ha fatto sapere che un posto al secondo blu costerà 120euro Ndr).

"Mi rifiuto di pensare che mio figlio che ci vorrebbe andare debba spendere quei soldi. Non capisco la limitazione della capienza degli stadi e ne sto palrando con Speranza e con il Sottosegretario Vezzali. Se chiedi il greenpass e quindi entri in sicurezza non capisco perché limitare la capienza negli stadi al 50%, cosa che costringe le società ad aumentare i prezzi. Se tutti entrano certificati e vaccinati e tamponati San Siro può essere pieno al 100%".

Cos' il leader della Lega Nord Matteo Salvini ad Affaritaliani a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio.

Prosegue Salvini: "Se mi chiedi il green pass le limitazioni non hanno alcun senso. Vedo gli stadi di mezza Europa pieni. Ieri ho visto la finale degli Europei delle ragazze di pallavolo e il palazzetto di Belgrado era strapieno. Non capisco davvero perché non ci sia piena capienza negli stadi. E la stessa cosa vale per i concerti. Sull’obbligo vaccinale torno a dire: il 71% degli italiani ha già scelto liberamente di vaccinarsi. L’obbligo, laddove è stato imposto, disincentiva e crea dubbi. Spieghiamo agli italiani l’opportunità di mettersi in sicurezza ma non diamo obblighi. E, in ogni caso, se mai si dovesse arrivare a una decisione del genere (ma non credo) si deve passare dal Parlamento, non certo con un decreto. Gli italiani si stanno comportando con saggezza senza obblighi" ha concluso Salvini.