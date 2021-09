Forum Ambrosetti, "Fiducia al massimo storico. Il doppio rispetto a 3 mesi fa"

Ambrosetti, fiducia al massimo storico. Il doppio rispetto a tre mesi fa

L'emergenza Coronavirus in Italia continua. Ma al Forum Ambrosetti di Cernobbio si respira aria di ottimismo. "Abbiamo superato le aspettative, e questo si riflette sulla fiducia delle imprese" sottolinea il think tank commentando una ricerca sottoposta e 350 amministratori delegati e vertici delle principali societa' italiane e multinazionali operanti in Italia.

Il 'termometro' del Club Ambrosetti segna la fiducia in crescita tra le imprese italiane con un indice al massimo storico da quando, marzo 2014, sono iniziate le rilevazioni e piu' del doppio della valutazione di soli tre mesi fa (a 70,6 da 30,2 di giugno). "Rispetto al settembre 2020 (quando l'Indicator era pari a -21,1) siamo in un'era geologica diversa. Un'accelerazione di ottimismo simile non l'avevamo mai registrata prima".