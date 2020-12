Salvini: "Governo centrodestra? Alla Camera avrebbe i numeri"

"Ci sono tanti in parlamento stufi delle chiacchiere, darebbero una mano a un governo di centrodestra di liberta' di impresa, liberta' di educazione". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega a l'Aria che tira su La7. "Il centrodestra - ha proseguito - e' maggioranza nel Paese, governa Regioni e Comuni, siamo vicini a essere maggioranza in Parlamento. Se qualcuno dice 'con voi si puo' fare un governo per rilanciare l'economia', bene. Ma lo faccio con tutto il centrodestra". "Un governo con Conte o Renzi?. . la serieta' viene prima". "Un governo con Cetto Laqualunque non lo faccio".

Domani, lunedì 14 dicembre, alle ore 12, presso la sala Caduti di Nassirya in Senato, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, insieme agli altri rappresentanti dei partiti di centrodestra in Parlamento, presenteranno gli emendamenti alla Manovra finanziaria 2021. La conferenza sarà trasmessa in diretta sul sito del Senato, sulla pagina dedicata alla webtv e sulle pagine social personali dei leader dei partiti. Un segnale di unità all'interno dell'opposizione.

Governo, Salvini: Renzi? Passi da parole a fatti, è lui che lo tiene in piedi

"Ci fosse un governo lontano dalle mie idee che fa tante cose sarebbe una notizia positiva, ma l'effetto dei continui litigi tra Conte, Di Maio e Zingaretti è lo stallo totale, è tutto fermo". Così il leader della Lega Matteo Salvini a 'L'Aria di domenica' su La7. "Anche Renzi dice che il Paese è fermo? Bene, passi dalle parole ai fatti, visto che è lui che sta tenendo in piedi questo governo", ha aggiunto.

Salvini: dialogo con Conte? Per risolvere problemi italiani

"Nessuno vuole andare al governo con Conte, col Pd o coi 5 Stelle. Semplicemente e' nostro dovere aiutare il Paese in un momento di grande difficolta', concretizzando possibilmente qualche proposta, con un'azione compatta di tutto il centrodestra". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a 'L'Aria di domenica' su La7. "Dialogo con Conte? Vorrei aiutare a risolvere un po' dei problemi normali e concreti delle famiglie italiane, come le scadenze fiscali e la riapertura delle scuole. Agli italiani non interessano rimpasti e litigi di governo", ha concluso