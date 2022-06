Salvini: "Stop cannabis e Ius Scholae". Chi ha ragione? Il Pd o la Lega? VOTA

Ius Scholae e cannabis, con chi stai? Vota



La Lega chiede lo stop dell'iter in Parlamento dei provvedimenti su legalizzazione della cannabis e Ius Scholae? "Certo!", risponde secco e deciso ad Affaritaliani.it Matteo Salvini. Che aggiunge: "Mentre gli italiani hanno problemi di stipendi troppo bassi e bollette troppo alte, la sinistra blocca il Parlamento con leggi per legalizzare le droghe e regalare cittadinanze agli immigrati. Una follia, un insulto non solo alla Lega ma soprattutto ai milioni di cittadini in difficoltà", afferma il segretario della Lega.



