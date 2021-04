Salvini e Meloni sempre più lontani. Il coprifuoco lacera la destra

Matteo Salvini incontra i vertici di Forza Italia, Licia Ronzulli e Antonio Tajani e strappa a Mario Draghi, al PD, al M5S e al ministro Roberto Speranza l'impegno a rivedere la contestata norma del coprifuoco alle 22 già maggio. Ma dopo un pomeriggio di continui rinvii della votazione a Montecitorio Giorgia Meloni sbotta e non ci sta. Fratelli d'Italia pretende di abolire il coprifuoco subito. Eccole le due linee divergenti della destra ex sovranista. La Lega fa "casino" da dentro e strappa qualcosa, FdI resta fuori e non accetta compromessi. Quanto accaduto alla Camera segna un altro passo verso il divorzio politico tra Salvini e la Meloni.