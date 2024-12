Salvini e il nuovo Codice della Strada: dai primi dati alla precisazione sui tassi alcolici di Capodanno... / VIDEO

Salvini: Nuovo Codice della Strada? "Primi dati mostrano atteggiamento più prudente alla guida

"I primi dati sul nuovo Codice della Strada mostrano un atteggiamento più prudente alla guida, e questo mi rende soddisfatto. Ricordo che per Capodanno 2024 sui tassi alcolici non cambia nulla rispetto al 2023, ma ovviamente bisogna bere con la testa" così il ministro Matteo Salvini, in uscita dal Senato dopo aver partecipato alla discussione definitiva sulla manovra.

Ponte sullo Stretto, Salvini: "Cantierizzazione entro l'inizio del 2025"

"La manovra aumenta gli stipendi a tutti i lavoratori con redditi fino a 40mila euro. Entriamo così in tante case, facendo qualcosa di importante. Per quanto riguarda il Ponte sullo Stretto, il progetto definitivo del ponte sarà approvato nelle prossime settimane, con cantierizzazione a inizio 2025 " così il ministro Matteo Salvini, in uscita dal Senato dopo aver partecipato alla discussione definitiva sulla manovra