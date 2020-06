Salvini, sinistra ossessionata dai suoi comportamenti ma i ritardi dell'Inps?

Anche nella vicenda delle buone ciliegie, mangiate a Verona, durante una conferenza-stampa di Zaia, Salvini non ha rispettato le regole. Insomma, a tavola, in piazza e in Parlamento, egli non si comporta come un... Conte. Non so se il rifiuto del leader della Lega faccia parte di una strategia e intenda cavalcare le proteste post-lockdown.

Siamo sicuri che la più convincente risposta della sinistra al capo dell’opposizione sia bacchettarlo, ogni giorno, e richiamarlo al rispetto della buona educazione e delle regole? I progressisti non dovrebbero essere ossessionati dai comportamenti dell’avversario. Ma dovrebbero tentare di recuperare i contatti con gli italiani più colpiti dalle conseguenze della pandemia.

L’obiettivo? Evitare che essi considerino Salvini e Meloni “brutti, maleducati e cattivi”. Ma, comunque, molto attenti alle loro tante rivendicazioni.

P.S. Dall'inzio della pandemia, l'INPS non è ancora riuscito a pagare alcun lavoratore in cassa integrazione e nemmeno alcuna partita Iva in difficoltà.E' normale che il presidente, designato dal M5S, Pasquale Tridico, 45 anni, sia ancora al suo posto ?