Salvini: "Zingaretti? Spiace ma noi lavoriamo". Meloni: "Da governatore no?"

Anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno commentato le dimissioni di Zingaretti da segretario del Partito Democratico. “Spiace che il Pd abbia problemi interni che costringono Zingaretti a dimettersi" dice il leader della Lega "ma noi oggi stiamo lavorando coi ministri della Lega per produrre vaccini in Italia, per rottamare 65 milioni di cartelle esattoriali, per far arrivare rapidamente i rimborsi attesi a 3 milioni di Partite Iva, professionisti e imprenditori. Dalle parole ai fatti”.

"Non entro nelle dinamiche interne di altri partiti e non lo farò nemmeno col Pd" scrive su Twitter Giorgia Meloni. "Ammetto, però, che dopo anni di malgoverno e dopo gli ultimi scandali sulle mascherine, avrei commentato volentieri le dimissioni di Nicola #Zingaretti da Presidente della Regione Lazio...".