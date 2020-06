Salvini: "Zona rossa? Bugie dal governo. Ora Conte chieda almeno scusa"

"La mancata zona rossa a Bergamo? “Da quel che ci risulta, è una decisione del governo”. La risposta ai bergamaschi e a tutti gli Italiani l’ha finalmente data, una volta per tutte, il Procuratore Aggiunto di Bergamo, Maria Cristina Rota. Una dichiarazione che fa giustizia di tante bugie e polemiche, ora i Bergamaschi sanno chi avrebbe dovuto fare e purtroppo non fece". Con queste parole Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se il presidente del Consiglio e il governo intero abbiano delle responsabilità sulla mancata istituzione della zona rossa a Nembro e Alzano, nel giorno in cui la pm di Bergamo si è recata a Palazzo Chigi per un'audizione di tre ore al premier proprio su questo tema.



Il segretario della Lega aggiunge e conclude: "Che farà Conte? Almeno chieda scusa ai parenti e agli amici dei troppi bergamaschi morti".