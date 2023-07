Santanchè: "Dimissioni? Non esiste". Gli Asburgo-Lorena diffidano Dimitri

Santanchè: "Dimissioni per opportunità? La questione non esiste"

Ha mai pensato di dimettersi per una questione di opportunità? "Non c'è una questione di opportunità". Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha risposto a Il Secolo XIX in una intervista pubblicata oggi. Alla domanda se si è sentita protetta dal partito e dalle forze di maggioranza in questi giorni, in cui è stata al centro dell'attenzione politica e mediatica per presunte irregolarità da parte della società Visibilia, a lei riconducibile, Santanchè ha risposto: "No, ma solo perché non c'era bisogno di difendermi, cosa che faccio benissimo da sola. Ma se la domanda è se ho sentito vicino a me i colleghi di governo, la maggioranza e il partito, le dico senza dubbio di sì".

Gli Asburgo-Lorena diffidano Dimitri, il compagno di Santanchè

Intanto, il Fatto Quotidiano scrive che alla fine, Casa d’Austria, una delle più importanti e antiche famiglie reali e imperiali d’Europa, ha scelto il megafono per antonomasia: i social. “Desideriamo intervenire ancora una volta, considerata la vicenda giudiziaria legata al ministro del Turismo italiano Daniela Garnero (già sposata Santanchè) che in Italia ha riportato alla cronaca il suo nome, che il signor Dimitri Kunz il quale fino alle numerose diffide per via legale di Casa d’Austria e di diversi membri della nostra Famiglia Imperiale, si faceva chiamare ‘principe Asburgo’ e addirittura ‘Principe d’Asburgo Lorena’– nulla ha a che fare con la nostra Casata” si legge sulla pagina Fb della community dei sostenitori e simpatizzanti della Casa d’Asburgo-Lorena.