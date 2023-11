Scherzo telefonico a Meloni

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata recentemente vittima di uno scherzo telefonico orchestrato da due noti comici russi, Vovan e Lexus. Il loro stratagemma, che ha visto uno dei due fingere di essere il presidente della Commissione dell'Unione Africana, ha sollevato importanti questioni sulla sicurezza di Palazzo Chigi e ha portato a reazioni contrastanti in Italia.

Il 18 settembre, mentre Meloni stava preparando una missione all'ONU, è stata contattata dai due comici russi. La telefonata ha avuto una durata di circa 30 minuti, durante i quali hanno posto diverse domande alla premier, coprendo argomenti sensibili come la guerra in Ucraina, l'immigrazione e la situazione in Libia. Nonostante la falsa identità dei chiamanti, Meloni ha risposto con cortesia e ha ribadito le posizioni del governo italiano.

Il centrodestra italiano ha difeso Meloni, sostenendo che la premier non ha commesso errori e che è stata vittima di un ingegnoso inganno. D'altro canto, l'opposizione ha criticato il governo per la gestione superficiale della telefonata, sollevando dubbi sulla sicurezza del Palazzo Chigi.

L'episodio ha messo in evidenza la necessità di rafforzare i controlli di sicurezza a Palazzo Chigi. Il consigliere diplomatico del presidente del Consiglio, Francesco Maria Talò, ha assunto la responsabilità per quanto accaduto e ha annunciato l'adozione di misure per impedire futuri episodi simili.

Nel corso della telefonata, Meloni ha discusso della situazione in Ucraina, sottolineando la necessità di trovare una soluzione che rispetti la legge internazionale. Ha anche affrontato la questione dell'immigrazione, sottolineando che si tratta di un problema che coinvolge l'intera Europa e richiede una risposta più ampia. Inoltre, ha accennato alla situazione in Libia, riconoscendo che il periodo successivo alla crisi libica non è stato privo di sfide.

La telefonata ha rivelato non solo la coerenza delle posizioni di Meloni in materia di politica internazionale, ma anche la sua capacità di comunicare con sicurezza su argomenti complessi. Sebbene il contesto fosse un "fake", Meloni ha risposto con convinzione alle domande poste dai comici russi.

Tuttavia, l'episodio ha sollevato dubbi sulla sicurezza del Palazzo Chigi e sulla catena di controllo che ha consentito il successo dello scherzo. La segreteria particolare di Meloni ha svolto un ruolo chiave nella gestione della telefonata, mentre l'ufficio del consigliere diplomatico ha commesso un errore nell'aver considerato la telefonata come legittima senza una certificazione adeguata.

In definitiva, sebbene lo scherzo a Giorgia Meloni abbia fatto scalpore, la premier sembra emergere da questa esperienza ancora più sicura delle sue posizioni e con una reputazione di coerenza. Tuttavia, l'episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e la catena di controllo a Palazzo Chigi, che necessitano di un'attenzione immediata per evitare episodi simili in futuro.

In un momento in cui le questioni internazionali sono al centro dell'attenzione, la capacità di gestire situazioni complesse e comunicare in modo efficace diventa essenziale per un leader politico. La telefonata "fake" ha messo in luce le abilità di Giorgia Meloni in questo ambito, anche se è emersa la necessità di migliorare la sicurezza delle comunicazioni governative.

