Schlein - Meloni: “Giorgia è figlia del patriarcato. Vedo solo odio in lei"

Elly Schlein, la vicepresidente dell'Emilia - Romagna attacca la Meloni: “Non difende i diritti delle donne”

“Giorgia Meloni è figlia della cultura patriarcale”. Elly Schlein, vicepresidente della regione Emilia-Romagna, si scaglia contro la leader di Fratelli d’Italia. Per la Schlein le parole espresse dalla Meloni in Spagna durante la campagna elettorale di Vox sono un boccone amaro. La vicepresidente si è così espressa dal palco della Repubblica delle idee di Bologna: “Non c’è nulla di naturale in un’idea di famiglia in cui le donne servono a fare figli per poi occuparsene da sole, non è natura, è cultura patriarcale”.

La Schlein aggiunge: “Un paese non si governa con l’odio, vorrei sapere cosa pensa la Meloni del salario minimo, della lotta al precariato, non serve parlare di difesa del lavoro se te la prendi sempre con i migranti irregolari e non con i padroni che li sfruttano. Non servono donne al comando se non difendono i diritti delle altre donne”.