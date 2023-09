Schlein: "Nel governo gara a chi è più cattivo. Non durerà mai 5 anni"

Schlein: "Meloni già in crisi, non durerà 5 anni"

"Questa destra fa a gara a chi è più cattivo" sul tema dei migranti. Ma "il governo Meloni è già in crisi, non durerà 5 anni". E' la previsione della segretaria del Pd Elly Schlein che, in un'intervista a La Stampa, spiega: "Non credo" che il governo "durerà 5 anni. Dà già segnali di debolezza: ci sono crepe tra Salvini e la stessa Meloni, tra Forza Italia e la Lega. E noi ci inseriremo in quelle crepe per costruire una vera alternativa".

"Il dramma di Lampedusa sta dimostrando l'incapacità di un governo composto da forze politiche che per vent'anni hanno intossicato il dibattito sull'immigrazionema ora sono incapaci di gestire l'accoglienza. Si sta scatenando la gara tra chi è più cattivo, senza fornire risposte nè a chi arriva nè ai sindaci e ai territori", osserva la leader dem, convinta del fatto che sia "già in corso" la campagna elettorale per le europee".