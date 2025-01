Sicurezza, Forza Italia frena: "Scudo per le forze dell'ordine? Misura molto delicata che va studiata con grande attenzione"

"E' giusto che lo scudo per le forze dell'ordine non sia nel Decreto Sicurezza"



"E' giusto come è stato annunciato ieri dal governo e dal ministro Nordio che lo scudo per le forze dell'ordine non sia nel Decreto Sicurezza, che già è un provvedimento complicato". A dirlo ad Affaritaliani.it è Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vice-capogruppo vicario alla Camera.



"Il governo sta lavorando e studiando un provvedimento a parte, probabilmente un disegno di legge e non un decreto. Si tratta di una misura molto delicata che va studiata con grande attenzione. Forza Italia è d'accordo a costruire un provvedimento che tuteli le forze dell'ordine che subiscono sempre più aggressioni e va salvaguardata la libertà e la sicurezza di chi garantisce tutti noi ogni giorno".



Però, sottolinea Nevi, "non deve assolutamente essere un provvedimento che permette l'impunità a chi commette reati, anche se appartengono alle forze dell'ordine, che nello stesso tempo vanno difese dalle aggressioni sempre più violente. Il provvedimento va studiato bene e fatto con calma, anche se ci vogliono dieci giorni o un mese in più non importa, l'importante è far bene le cose", conclude il portavoce nazionale del partito guidato da Antonio Tajani.



