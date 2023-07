Senato, vacanze record: 5 settimane. Palazzo Madama se la prendono comoda

Così hanno deciso le conferenze dei capigruppo

Oltre un mese di vacanza, senza interruzioni. Il Senato si produce in ferie extra-large. La prima interruzione estiva della legislatura vede Palazzo Madama affrontare una corposa fase di inattività. E sopravanzare la Camera, che lavorerà invece una settimana in più.

Così hanno deciso le conferenze dei capigruppo. Il Senato, scrive un articolo di Repubblica.it ripreso da Dagospia, ha deciso di concedersi ancora in tutto quattro giorni di attività: chiuderà i battenti il 3 o al massimo il 4 agosto.



Non è che manchino i provvedimenti da esaminare: su tutti la delega fiscale (da inviare poi alla Camera) e il secondo decreto sulla Pubblica amministrazione (che da Montecitorio invece giunge). In calendario anche l’informativa del ministro Nello Musumeci sull’emergenza maltempo e in particolare sui danni in Sicilia e quella del collega Raffaele Fitto sullo stato di avanzamento del Pnrr.

La ripresa dei lavori? Non prima del 5 settembre. A stabilirlo sarà, di nuovo, la conferenza dei capigruppo. Ma tutti insieme, esponenti di centrodestra e delle opposizioni, hanno già avallato una pausa festiva di almeno 33 giorni consecutivi, un privilegio concesso a poche categorie di lavoratori. […] Il presidente del Senato Ignazio La Russa non si scandalizza certo per questa lunga interruzione: “A parte l’anno scorso, quando le Camere erano sciolte in vista delle elezioni, la pausa estiva del Senato ha avuto sempre più o meno la stessa durata”.



SENATO: FONTI PRESIDENZA, 'INTERVALLO ESTIVO LO DECIDONO TUTTI I GRUPPI, NON LA RUSSA' - "Ancora una volta il quotidiano La Repubblica dimostra una disinvolta ignoranza dei meccanismi parlamentari. O forse, pur di dare sfogo ad una vera ossessione nei confronti del Presidente del Senato, fa finta di non sapere che il periodo di sospensione estiva dei lavori del Senato lo decide la riunione dei Presidenti dei gruppi, cioè di tutti i partiti e non certo il Presidente". E' quanto sottolineano fonti della presidenza, con riferimento all'articolo online del quotidiano fondato da Scalfari dal titolo 'Senato, la vacanza record (di 5 settimane) di La Russa&co è un caso'. "Peraltro ad oggi non si è ancora nemmeno ipotizzata la data di ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. La decisione verrà presa solo nell'ultima riunione dei Presidenti di gruppo che, a differenza della Camera, hanno per regolamento il compito di decidere sul calendario", aggiungono le stesse fonti.