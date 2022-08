Sicilia, il "campo largo" finisce in tribunale. Letta ora fa causa a Conte

Sicilia, il Pd chiede al M5s di risarcire i danni che gli ha procurato

Le elezioni politiche si avvicinano sempre più e i rapporti tra i partiti si fanno sempre più tesi. Il 25 settembre, infatti, è in programma anche il voto per eleggere il nuovo presidente di regione in Sicilia. Un appuntamento che prevedeva l'alleanza tra Pd e M5s e che aveva decretato, dopo le primarie, la vittoria della candidata dem Caterina Chinnici. Ma a tre giorni dalla chiusura delle liste c'è stata un'altra clamorosa rottura. E ora, - si legge sulla Stampa - dopo gli stracci, volano anche le denunce. O, meglio, gli annunci di prossime azioni legali. Sono quelli che il segretario del Pd siciliano, Anthony Barbagallo, brandisce contro il leader del M5s. "Conte ha violato spudoratamente un patto politico sottoscritto - dice Barbagallo - ma anche un’obbligazione giuridica. Ho dato mandato ai nostri legali di verificare la fondatezza di una causa civile per chiedere il risarcimento dei danni che abbiamo subìto da chi non ha rispettato le regole che ci eravamo dati".

Accuse - prosegue la Stampa - respinte a muso duro dall’aspirante governatore grillino Nuccio Di Paola che, dopo mesi di trattative, si è trovato improvvisamente nei panni del candidato: "Mi chiedo cosa abbia di democratico il Pd se pensa di potere fermare l’azione politica del M5S minacciando un’azione legale nei nostri confronti a dir poco rocambolesca". Il caso è lontano dal restare dentro i confini isolani e contribuisce invece a invelenire ancora di più i rapporti tra i due partiti, ai ferri corti dalla caduta del governo Draghi. Letta in persona, dopo aver convinto in extremis Caterina Chinnici a non abbandonare la corsa a presidente, spara a zero contro l’ex alleato diventato rivale. "Con quel dietrofront hanno ingannato 30mila persone che hanno votato alle primarie".