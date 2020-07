Siluro di Zingaretti contro Renzi: "Voleva distruggere il Pd, ha perso"

PD: ZINGARETTI, 'CHI HA PROVOCATO SCISSIONE VOLEVA DISTRUGGERE PARTITO, MA HANNO PERSO' - "Questa è una forza politica che negli ultimi anni è stata rimessa in discussione non solo dalle destre, i nostri avversari, ma che ha subito diverse scissioni, alcune delle quali, per stessa ammissione di chi le ha provocate avevano come unico obiettivo quello di distruggere il Pd, oggi possiamo dire che abbiamo vinto noi e hanno perso loro". E' la denuncia del segretario del Pd Nicola ZINGARETTI, durante il congresso del Pd siciliano a Morgantina (Enna).

PD: ZINGARETTI, 'PERSO ELEZIONI 2018 PER LITI TRA CORRENTI, PARTITO SIA UNITARIO' - "Ho fatto dell'unità del partito un punto identitario. Il Pd deve essere un partito ed è un partito unitario, non per non discutere, al contrario. Ma perché è evidente che essere uniti e unitari ci permette di affrontare i problemi degli italiani, un partito massacrato dalle correnti pensa solo ai problemi interni. Anche per questo abbiamo perso le elezioni del 2018, e ce lo dobbiamo dire". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola ZINGARETTI intervenendo al congresso regionale a Morgantina (Enna).



PD: ZINGARETTI, 'ALLEANZE CON M5S? IN ALCUNE REALTA' PUO' ESSERE IMPOSSIBILE' - "Ci possono essere delle realtà in cui può essere impossibile" fare alleanze con il M5S "e io lo rispetto". "Noi Democratici con le nostre idee lottiamo per evitare che nel nostro Paese e in Europa si portino indietro le lancette del tempo". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola ZINGARETTI a Morgantina (Enna) durante il congresso regionale del partito.

Zingaretti, alleanza governo attaccata da chi teme unita' - "C'e' una parte del Paese che dice che siamo subalterni ai Cinque stelle, che dice a loro che sono subalterni a noi. Lo fanno perche' hanno paura dell'unita' del centrosinistra. Vogliamo governare. Ma come si puo' soltanto teorizzare che, a prescindere dai programmi locali, insieme possiamo governare l'Italia, ma non territori?". Lo ha affermato il segretario del Pd Nicola Zingaretti, a Morgantina, tornando sul tema delle alleanze per le prossime regionali. "Ci possono essere delle realta' - ha aggiunto - in cui puo' essere impossibile e io lo rispetto. Ma il candidato delle Marche e' un uomo che fino a qualche tempo fa organizzava marce per ricordare quella su Roma. Noi Democratici con le nostre idee lottiamo per evitare che nel nostro Paese e in Europa si portino indietro le lancette del tempo".

Ponte stretto: Zingaretti, decideranno i territori - "Sul ponte sullo Stretto decideranno i territori. Per il momento combattiamo uniti, come italiani una battaglia sul Recovery plan, su un piano che non a caso si chiama Next Generation, che guarda al futuro e che, finalmente, e' possibile grazie anche al ruolo italiano. Questa ricchezza di idee la metteremo sul tavolo credo e le priorita' dovranno essere digitalizzazione del Paese, sviluppo sostenibile e inclusione sociale. L'Italia ha bisogno di questo e su questo potra' dire tante cose". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, al congresso regionale del partito siciliano a Morgantina.