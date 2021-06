Silvio vuò fa' l’americano, anzi no il tedesco: "Nome del partito unico? Cdu"

"Tu vuo' fa' l'americano' Mericano, 'mericano... Sient'a mme chi t' 'o ffa fa'?", cantava Renato Carosone nel 1956. Pare scritta apposta per Silvio Berlusconi che da quando ha lanciato il progetto del partito unico del centrodestra, spaventato dal crollo nei sondaggi di Forza Italia, ogni settimana tira fuori una idea nuova. Di qualche giorno fa è l'accostamento al modello Usa dei repubblicani. Un grande partito di destra che raccoglie tutti: liberali, nazionalisti e moderati. Il sogno di Silvio. Oggi aggiusta il tiro e propone un partito unico di centrodestra dal nome Cdu, il partito popolare della Merkel in Germania.

"Il partito unico non e' una 'fusione fredda' imposta dall'alto, che si possa realizzare in poche settimane. Anzi, dobbiamo fare il contrario: un grande lavoro che coinvolga i militanti, gli eletti e soprattutto l'opinione pubblica di centrodestra, le categorie, donne e uomini della societa' civile vicini alle idee, ai valori e ai legittimi interessi che noi rappresentiamo". Dice il leader di Forza Italia in un'intervista al Corriere della Sera. E sui tempi spiega: "Per la verita' nessuno ha mai parlato della fine dell'anno. Come orizzonte temporale realistico ho indicato le elezioni del 2023".

Berlusconi sottolinea poi che "la mia proposta e' rivolta sia a Matteo Salvini che a Giorgia Meloni e alle altre forze di centrodestra". E sul nome non boccia 'Centrodestra italiano': "Ha il pregio della chiarezza, e il richiamo all'Italia, il Paese che amiamo, mi pare utile. Non mi dispiace neppure Centrodestra Unito, la cui sigla, Cdu, avrebbe il pregio di richiamare quello che per noi e' un modello di riferimento, i nostri partner tedeschi nel Partito popolare europeo. Il centro-destra ha bisogno di un forte aggancio ai principi liberali, cristiani, europeisti, garantisti che noi di Forza Italia rappresentiamo. Sono i valori del Ppe, ai quali non rinunceremo mai. Del resto, i partiti espressione del Ppe stanno tornando a vincere in tutt' Europa, proprio ieri in Francia alle regionali, poche settimane fa a Madrid e in Germania, presto accadra' anche in Italia", sottolinea Berlusconi.