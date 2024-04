Sindaco leghista a Bari? Premiata la linea nazionale di Salvini

Premiata la linea nazionale di Salvini

Confermata l'anticipazione di Affaritaliani.it: Fabio Romito, Lega, candidato sindaco dell'intero Centrodestra a Bari. Una vittoria per Matteo Salvini aver strappato a FdI e a Forza Italia il sì al suo giovane candidato, ex azzurro e consigliere regionale in Puglia.

E considerando l'ormai insanabile divisione tra PD e M5S, la vittoria di Romito non è affatto impossibile. Anzi, visti anche gli ultimi fatti di cronaca giudiziaria che ha colpito i Dem a Bari e in Puglia, il candido leghista parte con i favori del pronostico.

Se davvero la Lega riuscisse ad avere il sindaco di Bari, una delle principali città del Sud, sarebbe una svolta politica clamorosa che confermerebbe la linea del Carroccio nazionale voluta dal segretario e vicepremier e osteggiata dalla minoranza interna nordista e nostalgica della Padania. Vedremo come andrà l'8-9 giugno, ma già avere il candidato sindaco è un successo.

Se poi il primo cittadino del capoluogo pugliese fosse davvero il leghista Romito Salvini avrebbe fatto bingo mettendo a tacere chi nel suo partito contesta la linea di partito nazionale e vorrebbe riconfinarsi a nord del fiume Po. Un leghista sindaco di Bari. Qualche anno fa sembrava uno scherzo, oggi una quasi realtà.