"Smascherati i giochini di potere dei lobbisti al Parlamento europeo"

Lettera aperta alla parlamentare europea Silvia Sardone

Gentile On. Silvia Sardone,

ho letto un articolo in cui Lei ha preso visione di un documento presentato, per una bozza, dall'On. Jutta Paulus che pare non sia stato scritto dalla stessa Paulus, ma da una certa Alessia Virone, direttrice affari governativi della ONG ambientalista Clean Air Task Force (CATF) in merito al nuovo regolamento per la riduzione delle emissioni del metano nel settore energetico.



Lei, come noi, ha tutte le ragioni per essere stupita per questo “suggerimento” da parte di una ONG. L'imbarazzo poi è d'uopo se ulteriormente vogliamo approfondire perché queste documentazioni non sono redatte da nostri parlamentari, ma ispirato dall'esterno, forse su YouTube potrà trovare la risposta ai Suoi interrogativi e nostri interrogativi. Basta digitare: PARK EVENUE Soldi Potere il sogno Americano e avrà decisamente delle risposte esaustive.



Negli USA di solito delegano ai lobbisti i progetti di legge, che li scrivono come vogliono. Domanda possibile che un Parlamentare non abbia tempo, con una segreteria al completo, di redigere una proposta? E poi, che ci fanno migliaia di presenze “non parlamentari” (probabilmente lobbisti) accreditati a Bruxelles? Poi, come Lei sicuramente saprà, circolano tanti soldi e da quanto è dato conoscere si è passati in pochi anni da 400 milioni a 4 miliardi di dollari pur di “incidere” e portare a conclusione o anche per fermare leggi che potrebbero danneggiare le Lobbies.



Sta accadendo tutto ciò anche in Europa? Perché se fosse così sarebbe meglio votare direttamente i lobbisti perchè così abbiamo la certezza che è tutto alla luce del sole. Concludo esprimendo fiducia che altri Parlamentari come Lei riescano a scoprire i “giochini di potere” che generalmente non sono politici, ma come abbiamo potuto constatare ultimamente anche di vil denaro. La ringrazio ancora per aver avuto questa prontezza di riflessi e per avere “smascherato”, questa volta, un vero obiettivo che di politico ed a favore della comunità probabilmente ne ha ben poco. Auguro a Lei, On. Sardone, ed ai Suoi Colleghi buon lavoro, nella certezza di essere rappresentati per il soddisfacimento dei bisogni del “Popolo Europeo”. Cordialmente.

*autore del saggio COME TI CAMBIO L'ITALIA - HOW TO CHANGE ITALY