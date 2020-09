Sondaggi elezioni, clamoroso sorpasso, ufficiale. Molti dati inattesi: eccoli

Lega stabilmente primo partito con il 26,4% in rialzo dello 0,4 rispetto al primo settembre. E' il risultato del sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle ricerche di opinione e dei consumi. Il Partito Democratico è la seconda forza politica italiana con il 23,3% (+0,3). Sorpasso di Fratelli d'Italia sul Movimento 5 Stelle. Il partito guidato da Giorgia Meloni sale al 15,6% (+0,3) contro il 14,9% dei grillini (-0,7). Forza Italia si attesta al 6,2% (-0,2 rispetto a inizio mese). Italia Viva al 3,1% e Azione al 3%.