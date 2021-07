Sondaggi elezioni comunali, Pd in ansia. I numeri che spaventano Letta

Mancano due mesi alle elezioni amministrative, che come ha scritto Affaritaliani.it si terranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, primo banco di prova per i partiti e le forze politiche dopo la nascita del governo guidato da Mario Draghi. Su Affaritaliani.it le stime del sondaggista Nicola Piepoli che, da diverse settimane, alla guida dell'Istituto Piepoli sta analizzando l'andamento dei trend elettorali nelle principali città chiamate al voto in autunno.

A Torino Stefano Lo Russo che guida una coalizione attorno al Pd e Paolo Damilano, candidato del Centrodestra, sono sostanzialmente alla pari. La partita è apertissima, dunque, ed entrambi hanno il 50% di possibilità di diventare sindaco.

Stessa situazione a Milano, dove - secondo le stime dell'Istituto Piepoli - Giuseppe Sala, sindaco uscente del Pd, e il candidato del Centrodestra Luca Bernardo sono al momento alla pari e hanno le stesse chance di vincere al ballottaggio.

Diverso lo scenario a Bologna, dove Matteo Lepore, Pd, è in testa sul candidato del Centrodestra Fabio Battistini. In questo caso, anche se sarebbe improprio parlare di partita chiusa, le possibilità di vittoria del Centrosinistra sono molto alte.

A Roma le stime dell'Istituto Piepoli indicano chi sicuramente resterà fuori dal ballottaggio ovvero la sindaca uscente del Movimento 5 Stelle Virginia Raggi e il leader di Azione Carlo Calenda. Al secondo turno, quindi, la sfida sarà tra l'ex ministro dell'Economia del governo Conte II Roberto Gualtieri e il candidato del Centrodestra Enrico Michetti. I due, esattamente come a Torino e a Milano, sono testa a testa.

A Napoli, un po' a sorpresa, il candidato del Pd e del M5S Gaetano Manfredi ha solo un lieve vantaggio su Catello Maresca, che guida il Centrodestra unito. Leggermente favorito dunque Manfredi, ma Maresca può giocarsela e non è assolutamente fuori partita.

Per la Regione Calabria, infine, stando alle stime dell'Istituto Piepoli, il candidato del Centrodestra Roberto Occhiuto, attuale capogruppo di Forza Italia a Montecitorio, dovrebbe vincere abbastanza facilmente.