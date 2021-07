Elezioni amministrative 2021, alle urne il 3-4 ottobre. Esclusivo

Le prossime elezioni amministrative si terranno domenica 3 ottobre e lunedì 4. La decisione ufficiale del governo ancora non c'è, ma Affaritaliani.it è in grado di anticipare l'orientamente del Consiglio dei ministri e del premier Mario Draghi. Si tratta di un compromesso tra il Centrodestra, che chiedeva di restare fermo sul 10 ottobre, e il Pd che voleva anticipare il voto alla fine di settembre. Si tratta di una tornata elettorale molto attesa. Alle urne, tra le tante città, anche Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli. Poi la Regione Calabria e le suppletive per la Camera nel collegio di Siena.

Con le elezioni 3-4 ottobre, bisognerà chiudere le liste entro la fine di agosto. Da diversi sindaci, soprattutto del Pd, è stata rivolta al governo una sollecitazione ad anticipare l'apertura delle urne, anche per evitare di incappare in una fase acuta della pandemia. Dal Centrodestra, la Lega in particolare, è stata espressa contrarietà a un eventuale anticipo della data delle Comunali a settembre. Il 3-4 ottobre, come spiega ad Affaritaliani.it una fonte di governo ai massimi livelli, è una decisione di compromesso sulla quale si è attestato il premier Draghi d'accordo con la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese.