Sondaggi europee, M5S vicinissimo al Pd. Ipotesi clamoroso sorpasso

Sondaggi europee, i numeri di Euromedia Research

Tremano il Pd ed Elly Schlein. Il sorpasso alle elezioni europee non è più fantapolitica. E' un'ipotesi possibile. Secondo Euromedia Research, vista la natura proporzionale del voto dell'8-9 giugno, il centrodestra non avrà la maggioranza assoluta come è avvenuto alle elezioni di settembre, nonostante abbia ancora le stesse percentuali di allora o di poco superiori. Avrebbe a oggi 37 seggi su 76. 23 sarebbero di Fratelli d’Italia, primo partito con il 27,5%, mentre Lega e Forza Italia, con rispettivamente l’8,8% e l’8% ne eleggerebbero 7. L’opposizione occuperebbe, invece, 39 scranni. Quelli del Pd, che ha il 19,3%, sarebbero 16, solo uno in più del Movimento 5 Stelle, che per Alessandra Ghislieri è al 17,5%. Meno di due punti dividono Schlein da Conte, con il Pd in calo e il M5S in rialzo. La paura cresce al Nazareno.

Gli altri sarebbero eletti dalle forze più piccole che superano la soglia del 4% e dalla Svp, che per le norme di tutela delle minoranze eleggerebbe un deputato collegandosi a un altro partito. Non sono, però, seggi certi. In particolare non lo sono i 3 di Azione, che avrebbe esattamente il 4% e sarebbe in bilico sulla soglia, e non possono esserlo molto neanche i 4 della lista Stati Uniti d’Europa, se si formerà, con Italia Viva, +Europa, PSI.

A oggi sembrano fuori, invece, Sinistra Italiana e Verdi, con il 3,5%, ma altri istituti li danno sopra il 4%. Lontana, al 2%, la lista di Santoro Pace Terra Dignità, come Libertà, che con Sud chiama Nord e i molti alleati arriva solo all’1,7%.