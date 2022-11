Sondaggi, Fdi sfiora il 30%, Meloni ancora in ascesa: piace a 4 italiani su 10

Sondaggi, il problema per la maggioranza non è l'opposizione ma Silvio

Il consenso per la neo premier Giorgia Meloni è in ascesa e Fratelli d'Italia adesso sfiora il 30%. Il suo debutto al governo premier piace a 4 italiani su 10 e le insidie per lei- secondo il sondaggio di Euromedia Research pubblicato sulla Stampa - arrivano non dall'opposizione ma da Berlusconi. Per il 27% degli elettori il governo guidato dalla leader di FdI durerà l’intera legislatura ma il Cavaliere è una minaccia alla stabilità dell’esecutivo. Tra le tante variabili che potrebbero minacciare il governo nei prossimi sei mesi, gli italiani indicano il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi (20,4%) e le divisioni interne ai partiti della maggioranza (17,0%). Il dato che sorprende - anche se non troppo- è quel 27,1% degli elettori di Fratelli d’Italia (FdI) che non trova nel leader azzurro un fidato compagno di viaggio.

Tuttavia - prosegue La Stampa - è un momento magico per lei, che è ancora in piena luna di miele con una rilevante parte del Paese. Al netto degli “astenuti” (34,0%), il centro destra raggiunge la soglia del 45,2% (Lega 9,0%, Forza Italia 6,5% e Noi Moderati 1,0%), mentre le opposizioni navigano sparse, non solo nel Parlamento, ma anche nell’intero Paese. Il Movimento Cinque Stelle (17,0%) è in vantaggio sul Partito Democratico (16,5%) e insieme alle altre forze politiche vicine al centro sinistra sono in cerca di una nuova unità che, più che derivare dai loro progetti comuni o dalla loro comune visione della società, potrebbe essere sostenuta dall’unico intento di porsi “contro” le scelte della maggioranza.