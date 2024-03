Sondaggi, FI ha sorpassato la Lega. Che crollo per il M5s in un solo mese

Sondaggi, FdI sempre il primo partito. Ma dietro ci sono movimenti significativi

Le elezioni Europee si avvicinano sempre di più ma c'è un dato che fa riflettere e riguarda le intenzioni di voto degli italiani. la maggioranza assoluta, il 52,5% delle persone non ha ancora deciso se a giugno si recherà o meno alle urne. Lo attesta un sondaggio Ispsos-Euronews pubblicato da Il Corriere della Sera. Questa crescita dell’astensione, giustifica i cambiamenti che si evidenziano. E che segnalano un apprezzabile modificarsi dei rapporti di forza sia nell’area governativa sia nell’opposizione. Nell’area governativa, aldilà di una crescita di qualche decimale di FdI, forza che oggi è stimata al 27,5% (+0,5% e avrebbe virtualmente già superato l’asticella fissata dalla premier Meloni nel 26% ottenuto alle Politiche), sembra consolidarsi il sorpasso di Forza Italia sulla Lega. I primi sono infatti stimati all’8,7% (mezzo punto in più rispetto a un mese fa), la Lega all’8%, pochi decimali in meno.

Nell’opposizione - prosegue il sondaggio e lo riporta Il Corriere - si rileva un riassestamento dei rapporti di forza tra Pd e M5s. Il Pd cresce infatti di oltre un punto ed è stimato al 20,5%, mentre il M5s perde oltre un punto e si colloca al 16,1%, oltre quattro punti in meno, mentre nelle stime del voto politico tallonava il Pd. Pochi cambiamenti peri leader, con due eccezioni: Tajani, che si conferma in testa alla graduatoria e consolida il proprio posizionamento di leader affidabile del campo moderato (36%), e Schlein (27%) che coerentemente con gli orientamenti di voto visti, cresce di tre punti e si avvicina a Conte (31%). L'indice di approvazione della premier Meloni è in crescita: 48%.