Ue, FI: "Ursula? Dalla Lega provocazioni. Intesa col PSE? Vediamo i risultati"

"Noi andiamo avanti per la nostra strada, non guardiamo oggi allo Spitzenkandidat ma ai contenuti e ai programmi della prossima legislatura. Incentrare il dibattito su Ursula sì o Ursula no è sbagliato e non all'ordine del giorno". Fulvio Martusciello, capo-delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, interpellato da Affaritaliani.it, risponde così agli attacchi della Lega sul secondo mandato di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. "La scelta del candidato alla presidenza segue un percorso previsto dai trattati. Viene indicato dai capi di governo e quindi dal Consiglio europeo e poi votato dal Parlamento Ue, tenendo conto del risultato elettorale. Non è un tema all'ordine del giorno, non raccogliamo provocazioni e andiamo avanti con la nostra idea di Europa".

La Lega dice anche mai con la sinistra del PSE, voi escludete accordi con il PSE, quindi anche il Pd, dopo le elezioni europee? "Facciamo prima le elezioni e vediamo i risultati", risponde Martusciello. "Il primo atto è l'elezione del presidente del Parlamento europeo, poi la votazione del presidente della Commissione dopo l'indicazione del nome da parte del Consiglio Ue. Si sta usando il risultato della campagna elettorale per fare campagna elettorale. Noi siamo concentrati sulle cose concrete scrivendo il programma con le categorie per essere protagonisti in Europa", conclude il capo-delegazione di Forza Italia in Europa.