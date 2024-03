Europee, doppia bomba: con Cateno De Luca l'ex 5S Aiello e il Grande Nord

Elezioni Europee, nuova doppia bomba Cateno De Luca: Aiello (5S) con il Fronte della Libertà. Tra i partiti anche l'ex leghista Bernardelli

Secondo quanto può anticipare Affaritaliani.it, la testimone di giustizia Piera Aiello, sarà candidata alle elezioni europee con il Fronte della Libertà di Cateno De Luca. Aiello, già parlamentare nella scorsa legislatura eletta con il M5S, nel 2019 è stata inserita dalla BBC nella lista delle 100 donne più influenti al mondo. Dopo la candidatura di Capitano Ultimo, altra candidatura all’insegna della legalità per il Fronte della Libertà. Ma non è tutto. In campo con Cateno de Luca scenderà anche Luca Mr. ‘Valleverde’, titolare dell'azienda di scarpe, con suo partito Partito moderato d’Italia. Tra le fila di De Luca anche Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali. Con Cateno de Luca anche il giornalista d’inchiesta Francesco Amodeo.

Oggi alle 10.00 ci sarà la conferenza stampa alla camera dei deputati di Cateno De Luca. Verranno presentati 7 movimenti / partiti politici che aderiscono al “Fronte della Libertà”, tra questi anche il partito Grande Nord fondato dall’ex leghista Roberto Bernardelli, a conferma della continua emorragia di voti in casa Lega. Con Cateno De Luca anche Insieme Liberi, partito che alle ultime regionali in Friuli Venezia Giulia hanno preso il 4%). In lista anche il movimento Vita, il quale ha ottenuto il 6% in Alto Adige alle ultime politiche, sfiorando l'1% a livello nazionale). Non mancano poi il partito Pensionati e il movimento Noi Agricoltori.

Inoltre, durante la conferenza stampa, Cateno De Luca farà delle rivelazioni sull’accordo Cuffaro - Renzi.