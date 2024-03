Anteprima Affari/ Pirozzi fonda ‘Civici in Movimento’: Europee con C. De Luca

Probabile anche l‘aggregazione al progetto di Cateno De Luca di due partiti del Nord fondati da ex leghisti

L’ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, candidato presidente alle Regionali del Lazio del 2018 conquistando oltre 150mila preferenze, ha fondato “Civici in Movimento” e parteciperà alle prossime elezioni europee. Nelle ultime ore ci sono stati contatti con Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord che ha lanciato la lista “Libertà”.



Pirozzi dovrebbe aderire al progetto di De Luca, l’annuncio potrebbe arrivare già stamane in conferenza stampa. Ma a quanto si apprende, saranno diversi gli annunci: probabile anche l‘aggregazione al progetto di Cateno De Luca di due partiti del nord fondati da ex leghisti.