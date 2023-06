Sondaggi: Fratelli d'Italia scende, la Lega sale. Renzi accorcia su Calenda

Sondaggi, Fratelli d'Italia e Forza Italia giù. Pd, Lega, M5S...

Fratelli d’Italia in discesa: il partito di Giorgia Meloni perde tre decimali e si porta al 29% nei sondaggi settimanali di Termometro Politico*. "Meno sorprendente il calo per Forza Italia, che dall’8,3% va all’8%. È probabilmente l’effetto della fine o dell’affievolimento dell’effetto Berlusconi, la reazione emotiva che aveva aumentato i voti del partito dopo la morte del suo leader", spiega Tp.

La Lega di Matteo Salvini in lievissima crescita al 9,2 (+0,1), mentre all’opposizione è stabile al 19,6% il Pd e il Movimento 5 Stelle guadagna un decimale e va al 16,1%.

Azione scende ancora a si porta al 3,5% e diminuisce la distanza tra il partito di Calenda e quello di Renzi, con quest’ultimo che sale al 2,6% (stessa percentuale di Sinistra Italiana/Verdi, mentre +Europa è un gradino sotto, al 2,5%, come Per l’Europa di Paragone, che è in crescita).

Sondaggi, agenda Pd di Elly Schlein verso il M5S, lo pensa il 60% degli italiani

Termometro Politico si è anche occupato dei rapporti tra il Pd e il Movimento 5 Stelle. Secondo questi sondaggi elettorali settimanali "Elly Schlein sta portando il Pd sulle posizioni dei pentastellati. La pensa così esattamente il 60% degli italiani, ma solo per il 19,9%, che diventa 45,5% tra chi vota Pd, ciò è positivo. Per il 40,1% è negativo. Vi è un 7,2% che non vede alcun avvicinamento e se ne rammarica e un 14,8% che non lo vede ma ne è contento. Tanti gli indecisi".

*sondaggi realizzati con metodo Cawi tra il 20 e il 23 giugno su 4.400 intervistati

Leggi anche