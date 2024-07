Sondaggi, gradimento per Meloni in calo. Il M5s torna davanti a Forza Italia

Sondaggi, fiducia in Meloni in calo. Avs ritorna sotto il 7%

Dopo le forti fluttuazioni post-europee, si è entrati in una fase di relativa calma, con variazioni poco sostanziali per i partiti. Il Movimento 5 Stelle supera di nuovo FI+Noi Moderati ma le due forze rimangono praticamente appaiate. AVS torna a scendere solo il 7%. Nelle retrovie, Renzi non riesce ad effettuare il contro-sorpasso ai danni di Michele Santoro (entrambi guadagnano un +0,1%). La fiducia in Giorgia Meloni, dopo una piccola ripresa post-elezioni, continua a calare. Il gradimento per la leader di Fratelli d’Italia scende seppur in maniera poco marcata.

Sondaggi, gli italiani promuovono il sistema elettorale britannico. Più scettici su quello francese

Le recenti elezioni che si sono svolte in Francia e nel Regno Unito hanno fornito spunti di riflessione non solo dal punto di vista degli equilibri politici a livello europeo e internazionale, ma anche una precisa idea sulle marcate differenze rispetto al nostro sistema elettorale. Un sondaggio di Termometro Politico evidenzia proprio questo punto. Il doppio turno alla francese genera un certo dibattito. La risposta più gettonata è tuttavia positiva, con quasi il 40% del campione che lo approva in quanto "non solo consente di scegliere il partito preferito, ma anche di escludere, al ballottaggio, quello più indesiderato". Una percentuale molto più risicata (6,7%) lo ritiene un buon sistema ma poco utilizzabile per il caso italiano, considerato l’abbassamento della partecipazione al secondo turno.

Se il sistema francese divide in parti pressoché uguali sostenitori e contrari, le cose cambiano per il modello britannico. Ebbene, ci sono molti più favorevoli che contrari a questo sistema. Il 31,1% - in base al sondaggio di Termometro Politico - lo ritiene un sistema meno rappresentativo del proporzionale, ma che ha il grande pregio di dare maggior governabilità. È la risposta più gettonata, a cui segue quella per cui si tratti di un sistema giusto: “si vota il singolo candidato e nella maggioranza dei collegi quello laburista ha avuto più voti degli altri e ha diritto a sedere in Parlamento” (26,7%). Quasi il 58%, quindi, approva il sistema.

Tra le domande fatte agli intervistati, c'è stata anche quella relativa alla fresca questione del nuovo gruppo di estrema destra che è nato in Europa: i Patrioti. Una mossa che ha diviso nettamente le strade di Salvini e Meloni a Bruxelles. Ma secondo quasi il 40% degli intervistati ciò non creerà conflitti e si tratta di un semplice gioco delle parti, in quanto Meloni e Salvini coprono segmenti diversi dell’elettorato per avere più voti, ma che alla fine per convenienza non si separeranno mai. Commento simile per un altro 22,1% che crede che, anzi, abbiano sempre avuto posizionamenti diversi, ma che questi non abbiano influenza in Italia e non ne avranno in futuro.