Sondaggi, il governo cresce, la Lega risale (27.7%). Meloni sempre in agguato

Dopo tre mesi di flessione, questa settimana si registra un piccolo rimbalzo per la Lega (27,7%), che si ferma a 6 punti dal PD (21,6%), in risalita come tutta l'area di maggioranza nel suo complesso. Tali risultati si associano ad una crescita della fiducia nel Governo (37%) e in Conte (40%), finora sostanzialmente apprezzati per la gestione della crisi Coronavirus (il 73% ritiene adeguata - completamente o abbastanza - la risposta sanitaria del Paese). Rispetto al Coronavirus si rileva una diffusa preoccupazione, seppure prevalentemente ad uno 'stadio' moderato. Un italiano su due ritiene che si sia generato un eccessivo allarmismo tra i cittadini e teme gravi conseguenze sulla nostra economia.