Politica

Lunedì, 17 luglio 2023 Sondaggi La7, niente scossoni per Meloni. Cresce Fi. In calo il Pd Fratelli d'Italia resta pressoché stabile, Pd in calo dello 0,4% così come la Lega in discesa dello 0,2%: i sondaggi di Swg del Tg La7