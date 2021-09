Sondaggi leader politici, chi vince e chi perde. I risultati aggiornati

Ormai le vacanze estive sono alle spalle e l'attività politica del Parlamento sta per ripartire. I sondaggi non danno un'indicazione univoca né sui partiti né sui leader. Il tutto in attesa delle elezioni amministrative del 3-4 ottobre e della votazione per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, con l'occhio già puntato alle prossime elezioni politiche (quasi certamente alla scadenza naturale del 2023, anche se non è escluso il voto anticipato nel 2022).