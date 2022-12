Sondaggi Lega e Pd choc. Scopri chi torna a correre e chi precipita. I dati

Sondaggi, Lega boom torna in doppia cifra

Sondaggi partiti, molti colpi di scena prima di Natale

Fratelli d'Italia si conferma primo partito con il 28% in crescita di 2 punti rispetto al voto del 25 settembre 2022, secondo il sondaggio pubblicato da Porta a Porta realizzato da Noto Sondaggi, sulle intenzioni di voto a livello nazionale. In forte risalita la Lega che torna a doppia cifra con il 10% (+1,2%).

All'8% Forza Italia (-0,1%) e Azione-Italia Viva (+0,2%). Il 'centro' allargato dunque vale il 16%. L'avvicinamento del Terzo polo rischia di alimentare le tensioni in Forza Italia in vista della possibilità - per ora smentita - di un sostegno di Calenda al governo.

Per il campione di Noto, si conferma il trend nell'opposizione con il Movimento 5 stelle al 18% (+2,6%) e il tracollo del Pd al 17% (-2,1%). Seguono i Verdi al 3,5% (-0,1%), +Europa al 2% (-0,8%) e infine Noi moderati all'1,5% (+0,6%).

Per quanto riguarda le coalizioni, secondo il sondaggio, il centrodestra raggiunge il 47,5% (+3,7%), mentre il centrosinistra si ferma al 22,5% (-3,6%).