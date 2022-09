Sondaggi, M5s sfonda al Sud e nelle Isole con il 24%. Meloni domina al Nord

Elezioni 2022, i sondaggi al Sud e nelle Isole premiano Conte. Draghi il leader più amato

Testa a testa tra Fratelli d’Italia e Pd? Non al Centro-Sud dove, secondo un sondaggio di Ixè, a dominare sarebbe il Movimento 5 Stelle, che vola al primo posto con oltre il 24%. Secondo il partito di Enrico Letta vicino alla soglia del 21% e poi sul podio ecco FdI guidato da Giorgia Meloni attorno al 18%. Sono queste le intenzioni di voto degli italiani al Sud e nelle Isole rilevate dall’Osservatorio Politico Nazionale dell’istituto diretto da Roberto Weber e Alex Buriani.

Più nel dettaglio il primo partito è il M5s che avrebbe il 24,5 per cento, davanti al Pd col 20,8 e a Fratelli d’Italia che da Roma in giù sarebbe al 17,7. Forza Italia in questo quadrante sarebbe la quarta forza, col 9,4, in vantaggio sulla Lega (8,4). Il polo centrista Azione-Italia Viva è al 4,3.

Sondaggi, Fratelli d'Italia leader al Centro-Nord davanti a Pd e Lega

Al Nord e al Centro invece domina Fratelli d’Italia che supera il 25%, mentre il Partito Democratico di Letta è al 22,1%. Al terzo posto Matteo Salvini con la Lega, terza al 12,3%. Non ci sono altre forze politiche in doppia cifra perché il M5s arriva al 9% (8,8 per essere precisi), mentre il polo Calenda-Renzi (8,4%) che supera Forza Italia (7,1%).

Sondaggi, Meloni davanti a Letta. Conte supera Salvini. Il dato nazionale by Ixè

Il dato nazionale vede Fratelli d’Italia primo partito col 22,7%, di un punto avanti al Pd. Al terzo posto c’è, con margine sugli inseguitori, il M5s al 13,8, che secondo l’Osservatorio dell’istituto Ixè avrebbe 3 punti di vantaggio sulla Lega (10,9%). Sotto al “muro” del 10%, invece, ci sono Forza Italia (di poco sotto all’8%) e Azione-Italia Viva (di poco sopra al 7%).

Sopra alla soglia di sbarramento la Sinistra-Verdi al 3,5%, resta sotto invece +Europa (2,7%) e, a differenza di altre rilevazioni di questa settimana, non ce la farebbe neppure Italexit, fermo al 2,5%. Briciole per gli altri: 1,2% per Noi Moderati (che corre col Cdx), meno dell’1% per Impegno Civico di Luigi Di Maio. Parlando dell’affluenza, invece, le stime sono molto basse: si parla infatti di poco più del 53% degli italiani certi di andare a votare alle elezioni del 25 settembre.

