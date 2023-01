Sondaggio Meloni, fiducia a picco. Tonfo FdI. La benzina travolge il governo

Sondaggio-bomba per il governo e la premier. Cambia tutto. Le tabelle



Una bomba. Una vera bomba politica. Il sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, segnala un vero e proprio tracollo in una sola settimana della fiducia nella presidente del Consiglio Giorgia Meloni, scesa dal 53,3% al 51,2. Una perdita di più di due punti percentuali in sette giorni non si era mai vista.



La "colpa" è sicuramente della decisione del governo e della premier di non rinnovare il taglio alle accise sui carburanti, ovvero lo sconto sul prezzo della benzina. Il 96,3% degli italiani si dichiara poco o per nulla d'accordo con il mancato taglio delle accise da parte delle esecutivo. Con Palazzo Chigi solo il 3,7% del campione. Insomma, un disastro per Meloni e per il governo.



E infatti nelle intenzioni di voto sui partiti, Fratelli d'Italia crolla al 28,2%. Stabile la Lega, fermo al 15% il Partito Democratico mentre risalgono il Movimento 5 Stelle e il cosiddetto Terzo Polo Azione-Italia Viva.