Sondaggi: Meloni o Schlein? Ecco chi vince tra gli italiani. Risultato netto

Giorgia Meloni batte nettamente Elly Schlein. La sfida tra le due principali donne della politica italiana vede prevalere la presidente del Consiglio. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato in esclusiva per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Alla domanda su chi rappresenti meglio i valori in cui crede il 60,3% degli italiani ha risposto la premier e leader di Fratelli d'Italia. Si schiera con la nuova segretaria del Partito Democratico solo il 39,7%.



Questa settimana però la fiducia in Meloni premier è in calo dal 51,9 al 51,3%. Tra i partiti, Fratelli d'Italia torna sopra il 30% mentre scendono leggermente la Lega e Forza Italia. Pd ancora in rialzo al 17,5% e ancora in calo al 15,9% il Movimento 5 Stelle. Risale il Terzo Polo all'8,7%.

