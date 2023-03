Sondaggi, ministri più amati? Sono 3. Sfida Meloni-Schlein. Partiti, dati choc

Sondaggi partiti, Fratelli d'Italia sotto il 30%. Sale ancora il Pd, nuovo tonfo del M5S

Un terzetto guida la classifica dei ministri più amati dagli italiani, secondo il sondaggio realizzato da Roberto Baldassari - direttore generale di Lab21.01 - per Affaritaliani.it. Al comando con il 53% Giancarlo Giorgetti, Antonio Tajani e Adolfo Urso. Medaglia d'argento (52%) per Andrea Abodi e Matteo Salvini. In terza posizione Guido Crosetto, Anna Maria Berinini e Raffaele Fitto.

Nella sfida diretta tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein continua il recupero della segretaria del Pd, salita dallo 0,6% al 40,2. La premier resta nettamente al comando, ma in calo al 59,8%.

Tra i partiti Fratelli d'Italia scende sotto il 30% mentre risale la Lega. Pd ancora in crescita al 18,7% con i 5 Stelle di nuovo in discesa al 15,2%. Terzo Polo al 9,1%.