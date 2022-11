Il sondaggio che gela Meloni. Gli italiani: stop invio armi all'Ucraina

Sondaggio, FdI cresce ancora e Lega in leggero calo. Tabelle



Doccia fredda per Giorgia Meloni nel giorno in cui la premier ha ricevuto a Palazzo Chigi il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, assicurando totale e incondizionata fedeltà del governo italiano all'Alleanza atlantica, di fatto agli Stati Uniti d'America. La maggioranza degli italiani, il 53,2%, non è d'accordo con l'invio di ulteriori armi italiane a Kiev, come ha invece assicurato Meloni in piena sintonia con Nato, Usa e Unione europea. A favore delle armi a Zelensky solo il 46,8% del campione. E' il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.



Intanto continua a salire, anche se di pochissimo, la fiducia nella presidente del Consiglio, arrivata ora al 54,1%. Quanto ai partiti, Fratelli d'Italia sale ancora e arriva al 28,3%. In leggero calo la Lega, risale (di poco) Forza Italia. Crescono ancora (18%) i 5 Stelle e aumentano il vantaggio sul Partito democratico, ormai in caduta libera al 16,4%. Azione-Italia Viva al 7,8%.