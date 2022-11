Sondaggi, numeri clamorosi. C'è un sorpasso. Anzi, più di uno. Dati choc

Sondaggi, il M5S allunga sul Pd



Di Roberto Baldassari, direttore Generale Lab21.01



Il trend di fiducia nel Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni continua a crescere per la sesta rilevazione demoscopica consecutiva dell'istituto Lab21.01 superando quota 54% (+0,2% rispetto al 26 ottobre). Per quanto riguarda l'opposizione Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle sembrano confermarsi veri antagonisti e leader del Centro Sinistra: il Movimento 5 Stelle infatti continua anche lui a far registrare un andamento crescente staccando il Partito Democratico di un punto percentuale (M5S 17,9% - PD 16,9%).



Analizzando le intenzioni di voto alla Camera dei Deputati notiamo come, in maniera sincronica rispetto al Presidente del Consiglio dei Ministri, cresce anche Fratelli di Italia (28,1% - +0,2% rispetto all'ultima rilevazione del 23 ottobre); secondo partito della coalizione di Centro Destra si conferma la Lega guidata dal Ministro Salvini al 9%; in terza posizione Forza Italia che fa registrare un rimbalzo positivo (+0,3%) assestandosi al 7,4%; chiude Noi Moderati allo 0,6% stabile rispetto la scorsa rilevazione facendo arrivare l'intera coalizione di Centro DX al 45,1%.



Come anticipato continua la crescita del Movimento 5 Stelle che si ferma poco sotto il 18% (17,9% +0,1% rispetto ultima rilevazione) relegando alla terza posizione il Partito Democratico (16.9% -0,1%). In lieve calo (-0,2%) il tandem Calenda-Renzi a quota 7,9%. Crescono marginalmente Alleanza Verdi Sinistra (4,2,%), +Europa (2,7%) e Articolo 1 (1,6%) portando la coalizione di Centro Sinistra al 25,4% (gli “altri partiti” 3,7%).



L'analisi generale dello scenario politico mostra come gli italiani siano incuriositi e fiduciosi per il nuovo Esecutivo a guida Meloni dall'altra partecomplice anche le dimissioni di Letta l'elettorato del Centro Sinistra appare sempre più orientato verso una leadership targata Giuseppe Conte in attesa, forse, del nuovo segretario PD. Giudizio positivo anche per i partiti del centro destra e della squadra di governo: bene i vice-presidenti Tajani e Salvini; i Ministri Crosetto, Fitto, Giorgietti, Abbodi e Urso e tra i sottosegretari Mantovano, Butti, Durigon e Isabella Rauti.

NOTA METODOLOGICA: indagine demoscopica realizzata tramite l'effettuazione di 1.000 interviste valide e complete con metodologia di rilevazione ibrida (c.a.t.i. - c.a.w.i.) su un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta, stratificato per genere, eta', ampiezza centri, professione, livello di istruzione; tra il 27 ottobre e il 4 novembre 2022