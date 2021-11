Sondaggi, Pd vola. Letta stacca Fdi di Giorgia Meloni. Lega e M5S.. I trend

Sondaggi, Pd allunga su Fratelli d'Italia: Letta stacca Giorgia Meloni

Pd al comando nei sondaggi dei partiti politici. O meglio, nella super media Youtrend della settimana. Il Partito Democratico di Enrico Letta è 'capolista' per la seconda settimana consecutiva con il 20,3% in crescita di quasi mezzo punto (0,4%) rispetto a due settimane fa. Chi cala sono gli inseguitori del Centrodestra. In particolare Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni scende sotto la soglia del 20% (al 19,6%) e lascia sul campo 'virtuale' lo 0,5%.

Sondaggi, Lega di Matteo Salvini sul podio. M5S di Conte sale

Lega di Matteo Salvini sul podio sostanzialmente stabile (flessione lievissima): il Carroccio è al 18,6% (perde lo 0,1%). Bene il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che tocca quota 16,4% (+0,3 punti). Stabile Forza Italia (gli azzurri di Silvio Berlusconi al 7,4%). Buon risultato per Azione di Calenda, di poco sotto il 4%. Italia Viva di Matteo Renzi sale al 2,6% (da 2,4%), mentre la Sinistra Italiana supera la soglia del 2% (2,1 da 1,9 di due settimane fa) e passa Articolo 1 (al 2% +0,1%), con i Verdi all'1,9% (+0,1%) e +Europa che resta stabile all'1,5%.

La Supermedia dei sondaggi di YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 27 ottobre al 10 novembre, è stata effettuata il giorno 11 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 27 ottobre), EMG (date di pubblicazione: 2 e 9 novembre), Euromedia (data di pubblicazione: 4 novembre), Ixè (data di pubblicazione: 8 novembre), Noto (data di pubblicazione: 4 novembre), Piepoli (data di pubblicazione: 28 ottobre) SWG (date di pubblicazione: 1 e 8 novembre) e Tecnè (date di pubblicazione: 30 ottobre e 6 novembre).