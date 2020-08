Sondaggi Regionali, in Veneto non ci sarà partita: numeri impressionanti

Sondaggi Regionali: Luca Zaia sarà molto probabilmente rinconfermato governatore del Veneto. I sondaggi Winpoll-CISE stimano una vittoria con il 76,8% dei voti. Cresce Fratelli d'Italia, crollo M5S

Sembra che per Luca Zaia la riconferma come governatore della Regione Veneto sarà una formalità. Questo è lo scenario secondo i dati raccolti dal sondaggio Winpoll-CISE per il Sole 24 Ore. L’ex ministro dell’Agricoltura potrebbe vincere le prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre con il 76,8% di voti. Si tratterebbe del consenso più ampio mai visto alle regionali. Alle ultime elezioni Zaia aveva ottenuto il 50,1% dei voti ma il suo consenso è schizzato alle stelle per come ha saputo gestire l’emergenza Coronavirus.

Sondaggi Regionali Veneto, Zaia: consensi record. E' il preferito in tutte le fasce socio-economiche

Nel caso in cui Zaia ottenesse davvero oltre il 76% di voti si tratterebbe della vittoria più ampia alle regionali. Il primato oggi appartiene a Vito De Filippo del Partito Democratico, che nel 2005 era diventato governatore della Basilicata con il 67% dei consensi. Il sondaggio Winpoll-CISE afferma anche che Zaia ha un discreto seguito in tutte le fase socio-economiche ma tra gli operai i consensi raggiungono addirittura il 92%. L’85% dei veneti ritiene che il proprio attuale governatore abbia amministrato bene la regione e tra questi non ci sarebbero ovviamente solo elettori di centrodestra.

Sondaggi Regionali Veneto: potrebbero cambiare le dimaniche nel centrodestra. Crollo di Pd e M5S

La riconferma di Zaia potrebbe portare ad un cambiamento dello status quo all’interno del centrodestra, che già detiene la maggioranza in Veneto. La lista del governatore stando ai sondaggi dovrebbe passare dal 23,1% al 33,6% contro il 26,8% della Lega per Salvini premier. Il trend positivo riguarderà anche Fratelli d’Italia, che potrebbe passare dal 2,6% delle ultime regionali al 10,3% secondo le ultime stime.

Al centrosinistra in Veneto dovrebbero invece spettare solo le briciole. Il Partito Democratico dovrebbe passare dal 16,7% del 2015 al 10,7% mentre il Movimento Cinque Stelle potrebbe perdere oltre il 7% e raggiungere il 4,7% dei consensi.