Meloni mette il turbo, Letta a picco. Vola Conte, Calenda tallona Berlusconi

Elezioni, Italexit di Paragone sopra il 3%



Fratelli d'Italia balza dell'1% in una settimana e vola al 24,8% nelle intenzioni di voto Swg per il tg di Enrico Mentana de La7. Il Pd perde un punto secco e scende al 22,3%. Lega stabile al 12,5%. Forte avanzata del Movimento 5 Stelle con una crescita dell'1,2% sale all'11,6%. Forza Italia al 7% perde un punto secco. Azione-Italia al 6,8%. In crescita Verdi-Sinistra Italia e Italexit di Gianluigi Paragone sopra il 3%. Centrodestra al 45,9% contro il 29% della coalizione del Pd.