Sondaggi, torna la paura negli italiani: 6 su 10 temono un altro lockdown

SONDAGGI EMG ACQUA: IL 57% DEGLI ITALIANI TEME UN NUOVO LOCKDOWN

Secondo un sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, il programma condotto da Luisella Costamagna su Raitre, il 57% degli intervistati ha dichiarato di temere un nuovo lockdown, il 29% invece risponde di no. Il 14% preferisce non rispondere. Allo stesso tempo, lo stesso campione intervistato, ha risposto positivamente in merito alle nuove misure di prevenzione adottate dal governo. Infatti, il 71% degli intervistati pensa che “siano giuste”, il 14% che siano “eccessive”. Il 15% preferisce non rispondere.

SONDAGGI EMG ACQUA, FIDUCIA NEI LEADER: CONTE AL 44%, MELONI AL 37%

Spostando l'intervista sul gradimento dei leader, Giuseppe Conte è il politico che riscuote maggiore fiducia tra gli intervistati con il 44%, seguito da Giorgia Meloni al 37%, Matteo Salvini al 30%, Nicola Zingaretti al 27%, Zaia 22%, Bonaccini 22%, Carlo Calenda al 21%, Luigi Di Maio al 20%, Silvio Berlusconi al 20%. Poi Giovanni Toti al 20%, Matteo Renzi al 15%, Vito Crimi al 10%.

SONDAGGI EMG ACQUA, INTENZIONI DI VOTO: LEGA 25.3%, PD 21.1%. SPROFONDO M5S

Quanto alle intenzioni di voto, se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito con il 25,3%, seguito dal Partito Democratico al 21,1% e da Fratelli D’Italia al 15,7% che sorpassa i 5 stelle a loro volta scesi al 14,5%. Forza Italia al 6,3%. Italia Viva è al 4,3%, Azione (Calenda) al 3,4%, LeU 2,7%, Europa Verde al 1,8%, più Europa al 1,5%.