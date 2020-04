Sondaggi: un partito continua a volare, altri perdono. Nuovi dati sorprendenti

SONDAGGIO AFFARITALIANI.IT: Chi voteresti in caso di elezioni politiche? Quale partito politico ti ispira maggiore fiducia in questo momento di emergenza per il Paese? CLICCA QUI PER VOTARE





Continua il recupero del Movimento 5 Stelle ai danni dell'area di Centrosinistra. Nella Supermedia AGI/YouTrend di questa settimana, come in quella precedente, l'elemento che risalta maggiormente è il calo del Centrosinistra a fronte di un recupero dei pentastellati e a un incremento, anche se in misura minore, del Centrodestra.

Per i singoli partiti le variazioni sono lievi, statisticamente quasi irrilevanti, ma a livello aggregato la situazione cambia: il Centrosinistra e l'area ex LeU insieme perdono circa un punto.

Nel dettaglio la Lega si attesta al 29,1% (+0,2%), il Pd al 21,3% (-0,1%), M5S al 15,0% (+0,6%), Fratelli d'Italia al 13,1% (+0,2%), Forza Italia al 6,3% (+0,1%), Italia Viva al 3,3% (-0,1%) La Sinistra al 2,8% (-0,2%), i Verdi al 2,0% (+0,1%), +Europa all'1,8% (-0,2%), Azione all'1,7% (-0,2%).

Complessivamente la maggioranza di governo gode del 42,4% dei consensi (+0,2%) e l'opposizione di Centrodestra del 49,3% (+0,3%). La situazione della coalizioni presentatesi alle politiche del 2018 è la seguente: Centrodestra 49,3% (+0,3%); Centrosinistra 28,1% (-0,7); M5S 15,0% (+0,6%); LeU 2,8% (-0,2%) Altri 4,8 (=).